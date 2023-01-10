План путина провалился: что произошло с ценами на российскую нефть

Мировые рынки шокированы ситуацией с ценами на российскую нефть. Несмотря на все планы кремля* использовать нефть газ как орудие шантажа, сейчас нефть марки Urals торгуется в два раза дешевле мировых цен.

Об этом сообщает Bloomberg.

9 января российская нефть торговалась по цене 37,8 долларов за баррель, в то время как мировой эталонный сорт Brent продавался за 78,57 долларов.

Достижение нефтью минимальных показателей фактически вынудит россию сократить объемы нефтедобычи.

Когда Европейский Союз принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из россии, то установил лимит на уровне 60 долларов за баррель.

Однако решение многих европейских стран постепенно или полностью отказаться от поставок из россии наносит урон по российской экономике, обрезая ее главный источник доходов — нефть и газ.

Планы путина по увеличению российского влияния в мире с треском рушатся, теперь страна испытывает явный упадок в экономике.

Ранее Курсор писал, что в россии предложили «устранять предателей» за пределами рф: как это будет работать. Медведев заявил, что руководство рф думает, как справляться с «предателями»: «по закону» или «по справедливости».

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Напомним, что в Пентагоне рассказали, собирается ли Беларусь вступать в войну с Украиной.

Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.