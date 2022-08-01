Политолог рассказал про «начало конца» режима путина

Норвежский политолог Ивен Норманн рассказал, что режим президента рф* владимира путина находится в «начале конца» из-за вторжения в Украину.

Из-за войны, которую на территории Украины развязала российская федерация, режим владимира путина находится в «начале своего конца».

Такими мыслями поделился норвежский политолог Ивен Норманн, передает издание Newsweek.

По его словам, санкции, которые страны ЕС ввели против россии, и ряд других факторов, в частности уход многих компаний из российского рынка, негативно отражаются на экономике страны.

Ивен Норманн подчеркнул, что за годы правления владимира путина мало что изменилось в экономике рф и его удивляет, что такой опытный марксист, как путин, не понимает, что материальные факторы имеют существенное значение.

Но политолог пока не может точно спрогнозировать, когда режим российского диктатора рухнет и какие последствия это вызовет.

«Курсор» писал ранее, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля владимиру путину четкий диагноз.

Еще мы писали, что согласно предварительным планам путина, россияне должны были быстро захватить Украину, а новым главой марионеточного «правительства» планировали назначить бывшего народного депутата-предателя от «Партии Регионов» Олега Царева.

Напомним, что бывшая спортсменка Алина Кабаева, которую СМИ часто называют главной любовницей главы Кремля владимира путина, сейчас находится в москве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!