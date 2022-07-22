Пластический хирург рассказал, что происходит с лицом владимира путина

По словам эксперта, лицо путина действительно выглядит все более одутловатым, но не из-за болезни. Вероятно, все из-за инъекций филлеров.

Разговоры о том, что владимир путин* смертельно болен были запущены российскими спецслужбами, чтобы выявить предателей среди приближенных главы Кремля.

Об этом заявил пластический хирург Дмитрий Слоссер сайту ТСН.

По его словам, на самом деле путин здоров. Однако он начал пользоваться инновационными технологиями, которые помогают «отсрочить» старение.

В москве вообще много времени уделяют теме продолжения жизни и остановки старения. Более того, в мировой науке также есть успешные разработки.

Лицо владимира путина выглядит одутловатым. Возможно, оно имеет такой вид из-за инъекций филлеров.

Несмотря на всю борьбу с морщинами, кожа с каждым годом все сильнее провисает. Поэтому объем филлеров приходится увеличивать. Именно поэтому лицо путина становится «надутым».

«Думаю, если слухи о его болезни неправда и он проживет достаточно долго, то мы рано или поздно увидим, как этот шарик лопнет», — спрогнозировал врач.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лукашенко заявил, что ему, а не путину принадлежит идея «славянского государства».

Кроме того, наш сайт писал, что американский эксперт рассказал, решится ли путин применить ядерное оружие.

Еще напомним, что в Кремле ответили, действительно ли путин болен.