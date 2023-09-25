Под Луганском прогремел мощный взрыв, сообщают о "прилете" по складу боеприпасов рф

Российские оккупанты объявили эвакуацию из школ.

В понедельник днем, 25 сентября, в городе Сорокино (Луганская область), который временно находится под контролем российской федерации*, прогремел мощный взрыв. По неподтвержденным данным, есть "прилет" по складу боеприпасов захватчиков.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Местные говорят, что удар пришелся по складу российских сил, что расположен на заводе "Юность", началась детонация б/к, поэтому в городе объявили эвакуацию из школьных учреждений.

В Сети также распространяются видео первых минут после "прилета". На них в частности виден характерный "фейерверк". Также слышны звуки, похожие на вторичную детонацию боеприпасов.

У Сорокиному (Краснодоні) стався вибух у районі заводу «Юність». Місто знаходиться на окупованій РФ території Луганської області pic.twitter.com/L04bxYnijd — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

"Курсор" писал ранее, что утром, 25 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв. Мощные звуки раздавались в районе, где расположен черноморский флот россии.

Еще мы писали, что в российском городе санкт-петербург в воскресенье, 24 сентября, звучали взрывы. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работал.

Напомним, что накануне во временно оккупированном Севастополе был зафиксирован взрыв и звук пролета ракеты. В районе Инкермана и Северной стороны был виден густой дым.