Аэродром, где произошли взрывы, считается очень хорошо охраняемым объектом.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило сегодня, что неизвестные диверсанты совершили взрывы двух самолетов и вертолета в подмосковье*.

Инцидент произошел на аэродроме чкаловский. Группа следственного комитета рф проводит расследование этой диверсии, случившейся 18 сентября.

В результате взрывов были серьезно повреждены два самолета - АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н. Важно отметить, что этот аэродром считается очень хорошо охраняемым объектом.

Согласно данным разведки, оба самолета принадлежали 354-му авиаполку специального назначения. Отмечается, что вертолет МИ-28Н ранее активно использовался для перехвата и уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов над московской областью.

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