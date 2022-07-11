Политолог раскрыл новые планы путина по войне в Украине

Публицист отметил, что москва намерена заморозить войну в Украине и начать двусторонние переговоры с Киевом о «спорных территориях».

После того как в россии* окончательно осознали провал блицкрига, амбиции у руководства страны-агрессора стали куда скромнее. Так, теперь они точно нацелены лишь на захват Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Он также сказал, что путин уже не раз менял цели своей так называемой «спецоперации». Он уверен, что россияне попробуют захватить Славянск через несколько недель или месяцев. Затем они предпримут попытку добиться прекращения огня и снова начать переговоры с Украиной по поводу статуса «спорных территории». При этом «спорными территориями» в Кремле будут называть только Херсонскую и Запорожскую области Украины, который частично оккупированы российскими войсками.

Также путин снова мобилизирует своих агентов на Западе, чтобы заставить страны Европы и США начать давить на Киев.

Также наш сайт писал, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что украинские военные показали кадры жестоких боев за Северодонецк.

Еще напомним, что жители «освобожденного» рф Мариуполя разбирают завалы за тарелку каши и пьют воду из луж.