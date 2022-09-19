Политолог заявил, что путин пытается заключить перемирие

По словам политолога Андрея Пионтковского, российский президент владимир путин стал осознавать, что действительно происходит на фронте после выступления заместителя генштаба генерала рудского 25 марта. Тогда генерал заявил, что «никакой Киев мы не собираемся брать, мы там так просто, не знаю почему, а наша основная задача — защищать Донбасс».

Такое мнение в эфире «Радио. Свобода» выразил политолог Андрей Пионтковский.

«А когда сейчас заявили, что произошла перегруппировка сил… Он прекрасно понимает эти вещи. В чем вся его внешнеполитическая активность? Он же добивается перемирия, использует все свои возможности. Была сначала миссия в Киев Драги, Макрона, Шольца, она провалилась. Потом он нанял Эрдогана. Доказательство того, что он все понимает и отчаянно добивается перемирия, — громадная геополитическая цена, которую он заплатил Эрдогану. Он же предал Армению, он дал Эрдогану, Турции полную свободу рук в трех регионах, где он с ним конкурировал, в том числе, в военной сфере — в Нагорном Карабахе, а теперь уже собственно Армении, в Сирии и даже в Ливии. Эрдоган получил громадную цену за пустышку – за то, что он обещал: он поговорит с Зеленским…», — отметил политолог.

Пионтковский считает, что президент рф осознает пытается найти выход из него. В частности, путин хочет заключить какое-то соглашение, чтобы закрепить за российской федерацией захваченные территории Украины. Все это позволит путину как бы продать своему окружению и россиянам иллюзию так называемой победы в этой войне.

Ранее Курсор писал, что Боррель назвал условия, при которых Украина может заключить мир с рф. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что окончательные условия будет определять именно украинская сторона.

Эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут освобождать Крым. Украина заявила, что намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Донбасс и аннексированный в 2014 году Крым.

Курсор сообщал, что по словам Пэта Райдера, Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. Однако все равно отказался даже прогнозировать, когда может завершиться война россии против Украины.

Наша редакция писала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ сломали ход войны еще задолго до контрнаступления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!