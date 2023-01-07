После праздников цены на билеты в Израиль из рф резко подешевеют

Ожидается, что стоимость авиабилетов снизится в два раза.

После новогодних праздников стоимость авиабилетов из российской федерации* в Израиль может резко снизиться.

Об этом говорят данные сервиса бронирования билетов «Авиасейлс», на которые ссылаются российские источники.

Согласно данным, цена на билет туда-обратно упадет в два раза, в среднем с 59,3 тысячи до 30,7 тысячи рублей (с 812 до 420 долларов).

«Курсор» писал ранее, что одна из самых крупных американских компаний American Airlines объявила о том, что в начале весны прекращает обслуживать авиалинию из Тель-Авива в Майами. Причина такого решения не сообщается. Последний рейс по маршруту состоится 26 марта текущего года.

Еще мы писали, что крупнейшая авиакомпания Израиля El Al с сегодняшнего дня, 5 января, снизила стоимость билетов на полеты в 25 разных направлений. «Распродажа» продлится всего несколько дней, до 9 января (включительно).

Напомним, что израильская авиакомпания El Al объявила дату открытия еще одной линии. В следующем году граждане смогут совершать прямые перелеты в столицу Ирландии — Дублин. Откроется авиалиния 26 марта 2023 года. Прямые рейсы авиаперевозчик будет совершать трижды в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам.

Читайте также, что британская аналитическая компания Cirium проанализировала авиационные данные по всему миру в 2022 году и пришла к выводу, что бразильская авиакомпания Azul Brasilian Airlines была самой пунктуальной авиакомпанией в мире — в прошлом году она выполнила 279 722 рейса и достигла 88,93% пунктуальности во времени прибытия.