American Airlines больше не будет обслуживать маршрут из Тель-Авива в Майами

Одна из самых крупных американских компаний American Airlines объявила о том, что в начале весны прекращает обслуживать авиалинию из Тель-Авива в Майами.

Об этом сообщает авиаперевозчик.

Причина такого решения не сообщается. Последний рейс по маршруту состоится 26 марта текущего года. American Airlines запустила эту авиалинию летом 2021 года, а в октябре 2022 года начала обслуживать его на ежедневной основе.

Отметим, что что на этом маршруте продолжает работать израильская авиакомпания «Эль-Аль».

«Курсор» писал ранее, что крупнейшая авиакомпания Израиля El Al с сегодняшнего дня, 5 января, снизила стоимость билетов на полеты в 25 разных направлений. «Распродажа» продлится всего несколько дней, до 9 января (включительно).

Еще мы писали, что Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

Напомним, что после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Читайте также, что китайский авиаперевозчик Hainan Airlines заявил, что для израильтян с 22 декабря открыли еще один прямой рейс в Китай. Помимо города Шэньчжэнь, самолеты будут летать еще в Шанхай.