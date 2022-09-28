Посол Израиля: Украина сбила иранские беспилотники, запущенные рф для атаки по Умани

Посол Украины в Израиле Евген Корнийчук подтвердил факт уничтожения более 10 беспилотников иранского производства, которые запустили российские оккупанты для атаки паломников.

Известно, что *россия направила со стороны оккупированного Крыма беспилотники для атаки украинского города Умань, куда по случаю Рош ха-Шана приехали тысячи паломников из Израиля. По информации украинских спецслужб, россия хотела спровоцировать большую трагедию, но дроны перехватили и уничтожили над югом Украины.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Украинские спецслужбы хорошо сработали, находящиеся в Умани израильтяне могут не уезжать оттуда по соображениям безопасности», – сказал Корнийчук.

Ранее глава ЦРУ отреагировал на ядерные угрозы путина.

Также «Курсор» сообщал, что украинские военные уничтожили рекордное число солдат рф.

Помимо этого, россия распространяла дезинформацию, «маскируясь» под известные западные издания.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!