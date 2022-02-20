Посол РФ в США: у России нет планов вторгаться в Украину

«Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — сказал посол РФ в США.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в воскресенье, 20 февраля, опроверг информацию о том, что Кремль готовится к вторжению в соседнюю Украину, несмотря на наращивание примерно 150 000 российских войск и данные разведки США.

«Нет никакого вторжения, и [нет] таких планов», — сказал Антонов в интервью «Face the Nation». Он также добавил, что Донецк и Луганск — это часть Украины. Заявление посла о том, что Россия не намерена вторгаться в Украину, прозвучало после того, как президент России Владимир Путин сосредоточил около 150 000 солдат, боевых самолетов и техники с трех сторон Украины и провел военные учения у северных границ Украины. Учения привлекли в Беларусь крупный контингент российских войск и должны были завершиться в воскресенье.

Байден заявил журналистам в пятницу, что он «убежден», что Путин принял решение вторгнуться в Украину, и сказал, что США считают, что российские силы намерены атаковать в «ближайшие дни».

Курсор ранее сообщал, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.