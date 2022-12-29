Посольство Украины в Израиле прокомментировало российский «ракетный шквал»

Посольство Украины в Израиле оставило публикацию, посвященную массированному ракетному обстрелу Украины, который совершила *россия.

Об этом сообщили в Facebook.

«Именно перед Новым годом, именно в такое уникальное и святое время русский враг обрушил на Украину ракетный шквал. Мы должны сделать все возможное, чтобы следующий год был годом мира, а не годом кровопролития. Украина победит!», – сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что еврейские группы поддерживают общины Украины.

Также «Курсор» сообщал, что полковник ВСУ предположил, сколько рф потребуется времени для новой ракетной атаки.

Помимо этого бывший депутат и правозащитник еврейского происхождения Марк Фейгин дал интервью, где поделился своим мнением касаемо того, распадется ли россия из-за войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!