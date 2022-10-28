«Повар путина» создает авиационные отряды — ISW

Эксперты отметили, что ранее уже появлялась информация об одном таком авиационном отряде.

По имеющимся данным, чвк «вагнера» проводит набор пилотов, чтобы расширить свои возможности в воздухе. Кроме этого, наемники размещают более сложную технику наравне с армией россии*.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что глава чвк евгений пригожин собирает отряд для экипажей ЗРК «панцирь-С1» и С-300, вертолетов, штурмовиков, а также ищет специалистов по радиоэлектронной борьбе.

В Институте отметили, что у «вагнера» нет своих боевых самолетов, но они могут начать создавать боевые авиационные отряды, потому что российские военные все больше стали полагаться на силы частной военной компании.

Ранее эксперты заявляли о создании одного авиационного отряда «вагнера», пилоты которого летают на самолетах су-25. Этот отряд попал в поле зрения на востоке Украины в мае 2022 года.

«Приобретение «вагнером» боевых самолетов говорит о том, что чвк — пример контрактной армии, к чему минобороны рф стремилось все эти годы», — говорится в отчете.

Ранее Курсор информировал о ситуации на юге Украины: армия рф усиливает группировку войск возле Херсона. Оккупанты укрепляют свои позиции возле Херсона за счет вновь мобилизованных. При этом они вывозят из города все медицинское оборудование.

Также наш сайт сообщал, что в сети показали вооружение мобилизованных в россии и Крыму: позапрошлый век.

Кроме этого, путин рассказал, почему россия напала на Украину. Президент рф владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «валдай» высказался о причинах полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наша редакция сообщала о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!