Позапрошлый век: в сети показали вооружение мобилизованных в россии и Крыму

Российские солдаты просят у своих семей помощи в виде еды, теплой одежды и даже женских гигиенических средств. А свое оружие они просто не воспринимают всерьез.

В россии* сообщили о «частичном» прекращении «частичной мобилизации», однако люди, уже попавшие в ряды армии рф, не перестают удивляться условиям службы.

Они делятся со своими родственниками фото и видео, доказывающими, что российская армия полностью исчерпала свои запасы и вооружает своих солдат техникой не просто прошлого, а скорее позапрошлого века.

Мобилизованные солдаты пишут женам с просьбой выслать еды, теплой одежды и также женские гигиенические средства, которые в армии рф используют вместо кровоостанавливающих препаратов.

Ранее Курсор писал про баранов, дрова и билеты в зоопарк: самые забавные компенсации семьям мобилизованных россиян. Власти страны-агрессора пытаются всячески задобрить родню отправленных на войну в Украину, Иногда предложения местных чиновников доходят до абсурда.

Наш сайт также писал слова Михаэля Бродского, который рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву.

Также мы сообщали, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!