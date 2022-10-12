Появился ответ ГУР Украины на обвинения фсб в подрыве Крымского моста

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что обвинения ФСБ в организации взрыва на Крымском мосту — это «ерунда».

«Ерунда вся деятельность фсб и следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному.

Ранее Курсор писал, что фсб россии назвала организаторов «теракта» на Крымском мосту. СМИ сообщают, что фсб рф якобы установила соучастников «теракта на Крымском мосту». В фсб заявили, что взрыв на Крымском мосту организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Курсор писал, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Президент рф считает, что взрыв на Крымском мосту – «теракт» направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке тамань-керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Вскоре стало известно, что пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения. После начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!