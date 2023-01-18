Президент Украины отметил, какое место выбрала рф для себя в мире

Российская федерация* продолжает свою агрессию против Украины, в частности обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, убивая мирных жителей. И это может говорить о том, что она уже выбрала свое место в мире — место среди террористов.
Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, рф относится к странам-террористам и «верхушка» кремля уже не влияет на развитие своего государства, его истории и культуры. Теперь все зависит от прочности Украины, поддержки, которую она получает от международных партнеров и непосредственно от российского народа, а точнее от их желания открыть глаза и увидеть свое будущее, признать ошибки, отступить и начать уважать суверенитет Украины и статус ООН.
Также Зеленский приветствовал поддержку бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по вступлению Украины в НАТО.
«Курсор» писал ранее, что Служба безопасности Украины установила личности военных российской федерации, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, который забрал жизнь 40 человек.
Еще мы писали, что Украина уже десять месяцев продолжает отстаивать свою независимость и свободу в борьбе с российским агрессором. И путин не намерен останавливаться, а наоборот, проводит подготовку к продолжительной войне.
Напомним, что российская федерация теряет на фронте большое количество своих солдат. Чтобы пополнить резервы, согласно информации украинской разведки, путин собирается на днях объявить вторую волну мобилизации. Военный обозреватель Денис Попович спрогнозировал, какие проблемы может в стране спровоцировать новый призыв.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!