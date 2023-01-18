Президент Украины отметил, какое место выбрала рф для себя в мире

Российская федерация* продолжает свою агрессию против Украины, в частности обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, убивая мирных жителей. И это может говорить о том, что она уже выбрала свое место в мире — место среди террористов.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, рф относится к странам-террористам и «верхушка» кремля уже не влияет на развитие своего государства, его истории и культуры. Теперь все зависит от прочности Украины, поддержки, которую она получает от международных партнеров и непосредственно от российского народа, а точнее от их желания открыть глаза и увидеть свое будущее, признать ошибки, отступить и начать уважать суверенитет Украины и статус ООН.