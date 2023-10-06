Спецслужбы обнаружили по меньшей мере 20 миллионов евро поступающих в страну в политических целях российских финансов.

Экс-главарь ЧВК "вагнер" евгений пригожин* планировал государственный переворот в Молдове в начале 2023 года.

Об этом в интервью Fiancial Times сообщила президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, у кремля был план, подготовленный командой пригожина, согласно которому антиправительственные протесты должны были перерасти в насилие, в следствие чего правительство и президент должны были бы быть свергнуты.

"Россия собирается усилить давление на Молдову. ... Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. Теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги”, — сказала политик.

По словам Санду, спецслужбы Молдовы обнаружили по меньшей мере 20 миллионов евро поступающих в страну в политических целях российских финансов, при этом реальная цифра, скорее всего, выше.

Президент Молдовы также отметила, что москва использует различные методы, в том числе денежные махинации и банковские карты из Дубая для нелегальных перевозок денег в Молдову, с целью подкупить избирателей.

Ранее Курсор писал, что в Молдове опасаются вторжения рф: назван подозрительный сигнал. Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян выразил беспокойство по поводу возможного вторжения российской федерации в страну.

Курсор также сообщал, что полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло серьезный экономический ущерб практически всем странам Европы. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения.

Напомним, что россия пытается втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас в СМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!