Применение химического оружия в Мариуполе: новые подробности

Вчера вечером появились сообщения о том, что россия* решилась на применение химического оружия в Мариуполе. Напомним, что город почти с самого начала войны находится в окружении.

И вот на странице полка «Азов» в Twitter сообщили новые подробности об этом ударе.

Сообщается, что в ходе химической атаки пострадали трое защитников Мариуполя. К счастью, на данный момент их состояние удовлетворительное. Контакт гражданских лиц с отравляющим веществом был минимальным.

При этом есть пострадавшая гражданка – пожилая женщина. У нее обнаружены гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

А вот в Мариупольском городском совете отметили, что обследовать место химической атаки невозможно, так как в городе ведутся жестокие бои. Само место атаки находится под обстрелом, так как российский режим хочет скрыть новое военное преступление.

Ранее наш сайт писал, что в Великобритании отреагировали на сообщения о применении химического оружия в Мариуполе.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева.

Еще напомним, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной.