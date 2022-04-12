Применение химического оружия в Мариуполе: новые подробности

13:02, Вчера
Новости СНГ, Общество
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Фото: pixabay.com

Согласно сообщению защитников Мариуполя, пострадавшие от отравляющего вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Вчера вечером появились сообщения о том, что россия* решилась на применение химического оружия в Мариуполе. Напомним, что город почти с самого начала войны находится в окружении.

И вот на странице полка «Азов» в Twitter сообщили новые подробности об этом ударе.

Сообщается, что в ходе химической атаки пострадали трое защитников Мариуполя. К счастью, на данный момент их состояние удовлетворительное. Контакт гражданских лиц с отравляющим веществом был минимальным.

При этом есть пострадавшая гражданка – пожилая женщина. У нее обнаружены гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

А вот в Мариупольском городском совете отметили, что обследовать место химической атаки невозможно, так как в городе ведутся жестокие бои. Само место атаки находится под обстрелом, так как российский режим хочет скрыть новое военное преступление.

Ранее наш сайт писал, что в Великобритании отреагировали на сообщения о применении химического оружия в Мариуполе.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева.

Еще напомним, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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