Путин готовится к длительной войне против Украины — ISW

Российская власть в связи с военными действиями на территории Украины вынуждена подготовить экономику страны к «особым мерам».

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Согласно информации, владимир путин мобилизирует экономику и промышленность, чтобы поддерживать текущие военные усилия в Украине. В первую очередь, власть рф хочет обязать предпринимателей финансировать армию и в связи с этим госдума уже внесла соответствующие поправки в федеральные законы.

Документ запрещает предпринимателям россии отказываться принимать государственные заказы на проведение «специальных военных операций». А также кремль будет иметь право изменять условия труда сотрудников предприятий, например, заставлять их выходить в выходные дни, на ночные смены или праздники.

Отмечается, что из-за войны в россии начался дефицит поставок, в частности материалов, которые необходимы для ремонта и разработки военной техники.

«Курсор» писал ранее, если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.

Еще мы писали, что глава рф владимир путин рассматривает оккупированные территории Украины в качестве полигона для отработки ужесточения своей внутренней политики.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!