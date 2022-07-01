Журналист рассказал, что владимир путин собирается делать с Украиной

По словам эксперта, территории так называемых ЛДНР путин использует как полигон для отработки методов репрессий населения. Затем он применит их на самих россиянах.

Глава рф владимир путин* рассматривает оккупированные территории Украины в качестве полигона для отработки ужесточения своей внутренней политики.

Об этом рассказал военный журналист Дмитрий Дурнев.

По его словам, боевики так называемой «ЛДНР» показали, что могут быть более боеспособными, чем кадровые российские военные. Именно они организовали концентрационные лагеря вокруг Мариуполя.

Что касается других захваченных городов юга Украины, то местные оккупационные власти все чаще делают громкие заявления о том, чтобы показать, что россия якобы там навсегда. Однако частые покушения на коллаборантов могут отбить желание сотрудничать с оккупантами у потенциальных предателей.

Чтобы устроить в Херсоне свой «порядок», россии придется мучить местных жителей на протяжении 8 лет.

Примечательно, что в самой россии сейчас решили выпустить всех недовольных. Над остальными россиянами режим будет издеваться, чтобы сделать их более покорными.

Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни.

Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков.

Еще напомним, что в Украине допросили российского солдата, убивавшего мирных жителей в Мариуполе.