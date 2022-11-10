Путин не посетит саммит АТЭС в Таиланде

Стало известно, кто заменит кремлевского диктатора на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Президент *россии владимир путин решил не посещать АТЭС, проведение которого запланировано 18-19 ноября в Таиланде.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам пресс-секретаря диктатора дмитрия пескова, российскую делегацию на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества возглавит первый вице-премьер андрей белоусов.

«Да, будет белоусов», ‒ сказал он.

Известно, что в состав Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония.

Помимо этого, сегодня, 10 ноября, песков заявил, что путин не посетит саммит G20 в Индонезии, а делегацию рф возглавит глава МИД сергей лавров. Это мероприятие пройдет с 15 по 16 ноября на Бали.

Ранее президент Индонезии заявил, что путин с большой долей вероятности станет участником саммита G20, но с оговоркой — «если ситуация позволит». В кремле полагали, что благодаря этому мероприятию россия установит неформальные контакты с лидерами США и ЕС. По словам лаврова и пескова, путин может принять участие в саммите в формате видеоконференцсвязи.

Ранее мы Зеленский сравнил потери Украины и россии.

Также «Курсор» сообщал, что россияне роют окопы на севере оккупированного Крыма.

Помимо этого, рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!