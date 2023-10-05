Кремлевский диктатор назвал две причины для возможного применения ядерного оружия.

Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание SHOT.

Так, кремлевский диктатор ответил на предложение ужесточить концепцию рф о ядерном оружии. По его словам, российская военная доктрина располагает двумя причинам для возможного применения ядерного оружия: удар в отношении рф и угроза ее существованию.

Он считает, что менять ядерную доктрину не нужно, а также якобы нет фактора, угрожающего существованию россии. Путин полагает, что ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении российской федерации.

"Ответ россии на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. В небе появятся сотни и сотни ракет. Шансов на выживание у противника не останется", – добавил путин.

Подробнее о других заявлениях путина на этом мероприятии читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что россия готовится испытать ядерное оружие.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский назвал год, когда россия сможет атаковать Балтию и другие страны

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!