В офис главного раввина рф поступило поздравительное письмо от главаря кремля.

Глава россии* владимир путин направил сегодня в пятницу главному раввину россии Берлу Лазару специальное письмо, в котором он поздравил всех евреев страны по случаю Рош ха-Шана и начала еврейского нового года.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Рош ха-Шана. Этот праздник, открывающий новый год по еврейскому календарю, призывает к покаянию, дарит радость и добрую надежду, служит соседству моральных ценностей и укрепляет в наших сердцах стремление к возвышенным идеалам добра и милосердия", - написал путин.

Он добавил, что "отрадно, что евреи россии, верные своей древней традиции, вносят значительный вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, много делают в области образования и помогают принести гармонию между народами в нашем обществе».

Курсор сообщал, что Нетаниягу обратился к израильтянам в преддверии Рош ха-Шана.

Курсор также писал, что экс-президент Франции оправдал путина из-за войны с Украиной и заявил, что россию нельзя уничтожать.

Напомним, что известное издание создало забавную карикатуру на тему встречи путина и Ким Чен Ына.