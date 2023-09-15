* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!
Глава россии* владимир путин направил сегодня в пятницу главному раввину россии Берлу Лазару специальное письмо, в котором он поздравил всех евреев страны по случаю Рош ха-Шана и начала еврейского нового года.
«Примите мои сердечные поздравления по случаю Рош ха-Шана. Этот праздник, открывающий новый год по еврейскому календарю, призывает к покаянию, дарит радость и добрую надежду, служит соседству моральных ценностей и укрепляет в наших сердцах стремление к возвышенным идеалам добра и милосердия", - написал путин.
Он добавил, что "отрадно, что евреи россии, верные своей древней традиции, вносят значительный вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, много делают в области образования и помогают принести гармонию между народами в нашем обществе».
Курсор сообщал, что Нетаниягу обратился к израильтянам в преддверии Рош ха-Шана.
Курсор также писал, что экс-президент Франции оправдал путина из-за войны с Украиной и заявил, что россию нельзя уничтожать.
Напомним, что известное издание создало забавную карикатуру на тему встречи путина и Ким Чен Ына.