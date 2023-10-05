Диктатор путин постоянно путается в своей информации относительно того, как обстоит ситуация на фронте в Украине. На сей раз он вернул украинцам "у...

Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Среди всего прочего, диктатор в очередной раз упомянул о евреях, на сей раз в контексте города Одесса (Украина).

"Могу сказать, что Одесса – это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский. Чуть-чуть", – заявил путин.

Впрочем, на этом не все, ведь кремлевский диктатор вернул Украине 16 000 «уничтоженных» ранее бронемашин. Так, в ходе выступления он сказал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли 1900 бронемашин различных модификаций – это почти в 10 раз меньше той статистике, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.

«Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек – это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?», – сказал путин.

Однако 12 сентября в рамках Восточного экономического форума он воспользовался другими данными о потерях машин. Тогда он говорил, что что Украина потеряла почти 18 тысяч бронемашин.

Также путин во время встречи прокомментировал слова главы председателя Евросовета о том, что россия предала Армению.

– Знаете, у нас в народе говорят: знаете, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала, – заявил путин.

– Корова, – поправил президента ведущий.

– Корова, кобыла, неважно, – ответил президент государства-агрессора.

Также на этом мероприятии путин оскандалился другими утверждениями. В частности, он заявил, что россия не начинала войну в Украине, и прокомментировал возможный ядерный удар.

Ранее "Курсор" сообщал, что Зеленский назвал год, когда россия сможет атаковать Балтию и другие страны

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!