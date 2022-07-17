Путин по-настоящему ненавидит Владимира Зеленского — российский оппозиционер

В россии долгое время не воспринимали Владимира Зеленского всерьез, так как он пришел в политику из шоу-бизнеса.

Глава рф владимир путин* возненавидел президента Украины Владимира Зеленского сразу после того, как узнал, что тот выиграл выборы в 2019 году.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Гудков считает, что журналисты, когда говорят, что путин недолюбливает Зеленского, сильно ошибаются. Путин по-настоящему ненавидит украинского президента

«Это внутренняя природа путина. Поэтому, когда говорят, что «кажется, недолюбливает», – он на самом деле его (Зеленского, ред.) ненавидит», – сказал Геннадий Гудков.

Ранее редакция Курсора сообщала, что россия пригрозила швейцарской газете судом за фото путина в образе клоуна. На одной фотографии владимир путин изображен с клоунским носом и лицом цвета радуги, а на другой — президент Украины Владимир Зеленский в образе супергероя, похожего на Капитана Америку.

Кроме того, наш сайт писал, что американский философ прокомментировал одно из самых громких заявлений путина.

Еще напомним, что путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру.