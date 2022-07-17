В Украине рассказали, что путин готовит в преемники свою дочь

Дочь путина Екатерина Тихонова занималась акробатическим рок-н-роллом и достигла определенных успехов. Стала главой негосударственной компании «Инопрактика», которая с 2015-го года получила господрядов на 452 млн рублей.

Глава рф владимир путин* собирается организовать своей дочери Екатерине Тихоновой политическую карьеру. Возможно, он готовит ее себе в преемники.

Об этом рассказал советник министра МВД Украины Вадим Денисенко.

Не так давно владимир путин назначил Тихонову сопредседателем координационного совета по импортозамещению российского союза промышленников и предпринимателей.

«Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей», — объяснил Денисенко.

Напомним, что дочь владимира путина родилась в 1986 году в Дрездене. Тогда владимир путин был офицером КГБ и служил именно в Германии. Екатерина Тихонова окончила МГУ. Она непубличный человек, очень закрыта.

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