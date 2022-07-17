В Украине рассказали, что путин готовит в преемники свою дочь

Глава рф владимир путин* собирается организовать своей дочери Екатерине Тихоновой политическую карьеру. Возможно, он готовит ее себе в преемники.
Об этом рассказал советник министра МВД Украины Вадим Денисенко.
Не так давно владимир путин назначил Тихонову сопредседателем координационного совета по импортозамещению российского союза промышленников и предпринимателей.
«Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей», — объяснил Денисенко.
Напомним, что дочь владимира путина родилась в 1986 году в Дрездене. Тогда владимир путин был офицером КГБ и служил именно в Германии. Екатерина Тихонова окончила МГУ. Она непубличный человек, очень закрыта.
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