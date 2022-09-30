Путин подписал указы о «независимости» украинских областей Украины

Вчера 29 сентября президент россии владимир путин подписал указы, которыми признается якобы «независимость» Запорожской и Херсонской областей от Украины. Указы были подписаны после проведения псевдореферендумов на тих территориях.

Соответсвующие указы обнародованы на официальном портале правовой информации рф в ночь на пятницу, 30 сентября.

«Учитывая волеизъявление народа Запорожской (Херсонской) области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать государственный суверенитет Запорожской (Херсонской) области», — говорится в документе.

Сообщается, что указы вступают в силу со дня их подписания.

Ранее стало известно, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет заседание СНБО. Повестка дня и другие подробности не обнародованы.

23-27 сентября россия провела на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы, цель которых — присоединение к рф.

По словам Зеленского, что Украина не будет мириться с любыми попытками рф захватить украинские земли. Он добавил, реакция Украины на признание рф результатов этих псевдореферендумов будет очень жесткой.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое решение россии об аннексии оккупированных территорий Украины будет противозаконным и будет заслуживать порицания.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

Ранее в Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу.

Также Курсор сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.

Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!