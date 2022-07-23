Орбан заявил, что российского полномасштабного вторжения в Украину можно было избежать

Орбан сказал, что Европа провалила свой шанс как посредника между Украиной и россией, когда Франция и Германия были участниками Минского формата, но не могли обеспечить выполнение этих договоренностей.

Если бы Запад действовал правильно, то войны Украины с россией можно было бы избежать.

Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Запад якобы должен был прислушаться к тем требованием, которые выдвинул Кремль перед войной. Речь идет о списке гарантий безопасности россии, который подразумевал вывод войск НАТО из стран, вступившие в Альянс после 1997 года. Кроме того, рф должна была получить гарантии того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Запад, конечно же, отверг требования рф. Именно это, как считает Орбан, и стало причиной нападения россии на Украину.

Также Орбан уверен, что до войны не дошло бы, если бы президентом США были бы Дональд Трамп, а канцлером Германии Ангела Меркель.

Ранее Курсор писал, что Моссад помог президенту Украины Владимиру Зеленскому вычислить российских шпионов.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!