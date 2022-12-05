Путин приехал на Крымский мост — росСМИ

Российский лидер проехал по мосту за рулем авто и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении магистрали после октябрьских взрывов.

Президент россии владимир путин* посетил Крымский мост впервые после взрывов, произошедших в начале октября.

Об этом сообщает прокремлевское риа «новости».

Отмечается, что российский лидер проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении моста после октябрьских взрывов.

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате массированной атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В стране наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф*. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Ранее Курсор информировал о том, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Позже мы писали о реакции США на новый ракетный удар рф по Украине.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!