Путин признал, что ядерная война никогда не должна быть развязана

Президенты Казахстана и *россии, Касым-Жомарт Токаев и владимир путин, подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщается на сайте кремля.

«российская федерация и Республика Казахстан исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», ‒ сказано в документе.

В декларации отметили, что россия и Казахстан подтвердили свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор). Также там отметили необходимость завершения процесса его институционализации путем ратификации протокола к договору всеми государствами, которые имеют ядерное оружие.

С помощью документа путин и Токаев декларируют продолжение оборонного сотрудничества. Их армии будут взаимодействовать как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Казахстан и россия поддержали укрепление потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также стороны заявили о совершенствовании механизмов кризисного реагирования ОДКБ, контртеррористической деятельности, борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью.

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Помимо этого оппозиционер назвал условие, при котором в рф может произойти революция.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!