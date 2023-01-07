Путин в полном одиночестве встретил Рождество

Диктатор в очередной раз вспомнил о войне в Украине.

Президент *россии владимир путин в Рождественскую ночь присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе московского кремля, где рядом с ним не было ни семьи, ни друзей, ни коллег.

Об этом сообщает «ТАСС».

Помимо посещения собора, диктатор поздравил россиян и православных верующих с Рождеством Христовым. Он отметил важность того, что церковные организации поддерживают участников войны в Украине.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», – сказал путин.

Президента рф также отметил созидательный вклад русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общественности, сохранение истории, воспитание молодого поколения и укрепление института семьи.

Несколько ранее в Институте изучений войны (ISW) прокомментировали объявленное путиным так называемое «перемирие», которое якобы должно было действовать на Рождество по всей линии фронта на протяжение 36 часов. Оказалось, что действия и цинизм раскритиковали не только у Зеленского, но и в самой россии.

Так, по словам военного преступника игоря гиркина, рождественское «прекращение огня» – «решительный шаг к поражению и капитуляции» вс рф. Другие милблогеры тоже подвергли критике ведение путиным войны против Украины, использовав его призыв к «перемирию».

«Курсор» сообщал, что у Зеленского назвали три элемента, которые приведут к концу войны с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!