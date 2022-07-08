Путин внезапно признал влияние санкций на экономику россии

Путин признал, что добыча газа в январе-мае сократилась на 2 процента, но ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе якобы остается стабильной

Глава Кремля владимир путин* признал негативное влияние санкций Запада на экономику россии. Кроме того, он призвал компании начать подготовку к нефтяному эмбарго.

По его словам, российским политикам надо чувствовать себя «уверенно», но видеть все риски. При этом он сказал, что объемы добычи нефти будут расти. По его словам, с начала года уровень превысил показатели прошлого года на 3,5 процента.

При этом добыча газа в россии в январе-мае сократилась на 2 процента.

Ранее наш сайт сообщал, что в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

Кроме того, Курсор писал, что украинские бойцы показали, как зачищают окрестности Харькова от солдат рф.

Еще напомним, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».