Путин внезапно признал влияние санкций на экономику россии

Глава Кремля владимир путин* признал негативное влияние санкций Запада на экономику россии. Кроме того, он призвал компании начать подготовку к нефтяному эмбарго.
По его словам, российским политикам надо чувствовать себя «уверенно», но видеть все риски. При этом он сказал, что объемы добычи нефти будут расти. По его словам, с начала года уровень превысил показатели прошлого года на 3,5 процента.
При этом добыча газа в россии в январе-мае сократилась на 2 процента.
Ранее наш сайт сообщал, что в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.
Кроме того, Курсор писал, что украинские бойцы показали, как зачищают окрестности Харькова от солдат рф.
Еще напомним, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!