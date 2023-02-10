Ракетный обстрел городов Украины: россия продолжает террор мирного настроения

Ночью по Запорожью была проведена самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

Из-за российской ракетной атаки в Украине все утро звучат сирены. В Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения электроснабжения.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. При минусовой температуре для граждан это серьезное испытание, однако украинцы не сдаются и готовят отпор оккупантам.

Сегодня утром по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается, что террористы из рф запускают «Калибры» с морских носителей. В частности, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Телеграм-канале написал, что ожидается до 20 ракет.

Сообщается о серии взрывов в Кривом Роге. Группа ракет также замечена в районе Запорожья.

Также в Беларуси в воздух подняли истребитель Миг-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ранее сообщалось, что рф подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

Ночью на пятницу, 10 декабря, российские оккупанты снова атаковали Запорожье. Это была крупнейшая атака по городу с начала полномасштабного вторжения. Всего за один час по городу было выпущено 17 ракет.

Ночью по Харьковской и Запорожской областям было запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).

Еще была атака семи дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шести крылатых ракет морского базирования Калибр — из российского фрегата в Черном море.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет «Калибр» и 5 ударных дронов «Shahed-136/131».

Ранее Курсор писал, что Залужный оставил путину два месяца: политолог рассказал о планах ВСУ.

Наш сайт уже сообщал, что у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!