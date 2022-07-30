Ракетный удар по Еленовке: Украина озвучила требования к ООН

Украинская сторона требует от ООН и Международного комитета Красного Креста отреагировать на трагедию, произошедшую в Еленовке.

Украина обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста, выступивших гарантами жизни и здоровья военнопленних, отреагировать на ракетный удар по Еленовке, в результате которого погибли более 50 украинских бойцов.

Об этом сообщала пресс-служба СБУ Украины.

Представители СБУ, ВСУ и Главного Управления разведки Минобороны Украины требуют от международных организаций поспособствовать организации посещения разрушенной военными рф* колонии во временно оккупированной Еленовке, чтобы осмотреть тела погибших украинских военных и пообщаться с раненными.

Представители структур заявляют, что трагедия, которая произошла в Еленовке, является результатом циничного террористического акта со стороны российской федерации. Его цель — сокрытие военных преступлений, дискредитация ВСУ, а также срыв поставок западного оружия.

Украинская сторона заявила, что не причастна к удару, поскольку ведет обстрелы только по российским военным объектам.

«Курсор» писал ранее, что 29 июля, на территории бывшей исправительной колонии в населенном пункте Еленовка в Донецкой области, которая находится временно под контролем рф, случился взрыв. Было уничтожено знание, в котором содержались украинские бойцы, в том числе защитники «Азовстали». Российские пропагандисты в случившемся сразу же начали обвинять Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!