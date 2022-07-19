Ракетный удар по Одесской области: появились новые подробности

россия* ночью обстреляла Одесскую область, выпустив семь ракет из воздушного пространства над Черным морем.

В ночь с 18 на 19 июля россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Одесской области. В результате ракетного обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает Суспильне.

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук также подтвердил ракетный обстрел: «Одещина. Ракетная атака. Страна-террорист «традиционно» сражается с мирным населением. Продолжается спасательная операция. Детали — позже. Берегите себя и своих родных!».

Согласно сообщению Оперативного командования Юг, россияне запустили семь ракет типа Калибр с Черного моря. Одна ракета была сбита силами ПВО, но шесть других поразили цели.

По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали три частных дома и два дворовых сооружений. Кроме этого, повреждены несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.

Пожар на площади 300 кв. м удалось оперативно ликвидировать.

Ранее Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Стало известно, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия. Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.

Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.