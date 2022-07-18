Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост

Украина необходимо нанести ракетный удар по Крымскому мосту, который построила россия* после оккупации полуострова, из американского оружия. Запретов на это не должно быть.
Об этом рассказал политолог Рамис Юнус в эфире Радио НВ.
По его словам, Запад оказывает недостаточное противодействие путинской агрессии. Что касается РСЗО HIMARS, то это оружие может достать до российской территории. Поэтому у Украины есть полное право отвечать рф на ракетные удары, жертвами которых становятся мирные жители и даже дети. Украина может атаковать военные объекты на российской территории.
«Дайте Украине возможность разбомбить Крымский мост. Это можно сделать в течении одного дня. Для этого есть все военно-технические возможности у Запада», — сказал эксперт.
Ранее наш сайт писал, что Евросоюз одобрил новый пакет санкций против россии.
Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.
Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!