Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост

По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Украина необходимо нанести ракетный удар по Крымскому мосту, который построила россия* после оккупации полуострова, из американского оружия. Запретов на это не должно быть.

Об этом рассказал политолог Рамис Юнус в эфире Радио НВ.

По его словам, Запад оказывает недостаточное противодействие путинской агрессии. Что касается РСЗО HIMARS, то это оружие может достать до российской территории. Поэтому у Украины есть полное право отвечать рф на ракетные удары, жертвами которых становятся мирные жители и даже дети. Украина может атаковать военные объекты на российской территории.

«Дайте Украине возможность разбомбить Крымский мост. Это можно сделать в течении одного дня. Для этого есть все военно-технические возможности у Запада», — сказал эксперт.

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