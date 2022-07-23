Рано начали радоваться: США не дадут Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Советник президента США Джо Байдена заявил, что Пентагон не будет передавать дальнобойные ракеты, так как «Байден пытается предотвратить третью мировую войну».

Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена, заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км. Салливан сказал об этом на форуме по безопасности Института Аспена.

По его словам, США не намерены предоставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

«Есть определенные возможности, которые, по словам президента США, он не готов предоставить. Среди них — ракеты большой дальности ATACMS, которые имеют дальность 300 км», — сказал Салливан.

По его словам, Байден пытается не только сделать все необходимое для поддержки Украины, но и предотвратить обстоятельства, «при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!