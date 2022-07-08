Разведка Британии озвучила ближайшую тактическую цель россии

Согласно данным разведки Великобритании, сейчас армия россии* собирает военную технику на линии фронта в направлении Сиверска (Донецкая областиь), расположенного примерно в 8 км от линии фронта.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании.

В разведке заявили, что россияне, вероятно, делают перерыв, чтобы пополнить свои запасы перед началом новых наступательных операций на территории Донецкой области.

Британские эксперты считают, что ближайшая тактическая цель российской армии — Сиверск. Россияне намерены попытаться продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели — городской район Славянск-Краматорск.

Согласно отчету, украинские военные продолжают постепенное продвигаться на юго-западном направлении Херсона.

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