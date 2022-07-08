Разведка Британии озвучила ближайшую тактическую цель россии

Согласно данным разведки Великобритании, сейчас армия россии* собирает военную технику на линии фронта в направлении Сиверска (Донецкая областиь), расположенного примерно в 8 км от линии фронта.
Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании.
В разведке заявили, что россияне, вероятно, делают перерыв, чтобы пополнить свои запасы перед началом новых наступательных операций на территории Донецкой области.
Британские эксперты считают, что ближайшая тактическая цель российской армии — Сиверск. Россияне намерены попытаться продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели — городской район Славянск-Краматорск.
Согласно отчету, украинские военные продолжают постепенное продвигаться на юго-западном направлении Херсона.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!