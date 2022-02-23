Разведка назвала украинские города, на которые нападет Путин — столица в их числе

У украинских спецслужб есть достоверные сведения о том, что российские войска могут начать атаку по мирным территориям страны, включая столичную область.

Россия может не остановиться на Донбассе и продолжить свои действия на территории Украины, заявил представитель украинской разведки во время совещания в Офисе президента.

«У украинской разведки есть доказательства того, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и настаивает на продолжении военной экспансии. Прежде всего, как заявили представители разведки, в опасности находятся Харьков, Херсон и Киев», — заявил источник.

Кроме того, на конференции было сообщено, что ситуация в Донбассе может ухудшиться в ближайшие два дня.

Участники встречи также обсудили введение чрезвычайного положения в областях, граничащем с Российской Федерацией.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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