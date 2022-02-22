В РФ отреагировали на намерения Украины разорвать дипломатические отношения с Кремлем

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вариант разрыва дипломатических отношений с Россией. Это заявление уже прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с Россией «только усложнит ситуацию».

По словам Пескова, разрыв дипломатических отношений — крайне нежелательный сценарий. Он может усложнить ситуацию не только, как выразился Песков, для государств, но и «для народов».

Отметим, что министерство иностранных дел Украины отозвало временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покатило. Сообщается, что это было сделано для «консультаций».

Ранее Курсор сообщал, что депутат Госдумы РФ заявил, что вся Украина «будет российской».

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что США, ЕС и Великобритания намерены ввести санкции после того, как Путин ввел войска на восток Украины.

Также наш портал сообщал, что Путин превратил российский рубль в самую нестабильную валюту в мире.

Еще напомним, что очевидцы сообщили о военных колоннах РФ на территории «ДНР» и «ЛНР».

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