Разведка США озвучила сценарии россии относительно войны в Украине

Ряд аналитиков считают, что полномасштабное вторжение российской федерации* в Украину подошло к своей ключевой точке.

Уже более 100 дней Украина противостоит российским войскам. При этом дальнейшее развитии ситуации и действия российских военных могут развиваться по трем сценариям.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на аналитиков разведслужб Америки.

В Соединенных Штатах звучат опасения, что президент рф владимир путин, вероятно, сможет использовать захваченную часть территории Украины в качестве плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.

Согласно данным американской разведки, россия уже потеряла до трети своих сухопутных войск, но это ее не останавливает и она пытается добиться каких-либо новых успехов без проведения всеобщей мобилизации. Российский президент пока не объявляет всеобщую мобилизацию, потому что такой шаг может оказаться для него «политически опасным».

В издании отмечают, что изучаются три возможных сценария, которые могут реализовать:

Сценарий 1: россия продолжит постепенно добиваться незначительных успехов на Донбассе. Постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед, потому что у россии имеется превосходство в численности артиллерии и личного состава.

Сценарий 2: линия фронта может остановиться, оставаясь неподвижной в течение месяцев, возможно, и лет. При этом сценарии обе стороны понесут огромные потери, а для Запада это моет обернуться истощением мировой экономики.

Сценарий 3: Этот сценарий маловероятен. при этом сценарии путин пересмотрит ближайшие задачи вторжения, объявит о «победе», чтобы сократить военные действия.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день инициатива ведения боевых действий находится на стороне россии, потому что у Украины отсутствуют необходимые ресурсы для масштабного контрнаступления на Донбассе.

Ранее Курсор писал, что аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине. По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией, который может затянуться на десятилетие или даже более.

Кроме этого, Украина заявила, что получила только 10 процентов вооружений, обещанных Западом. Заместитель министра обороны Украины заявила о том, что темпы поставок западного оружия в страну слишком медленные. Из-за такого промедления россия с каждым днем захватывает все больше территорий.

Курсор также сообщал, что американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной.

Еще напомним, что известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной.