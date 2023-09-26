Названо количество погибших, воюющих на стороне россии.

Военные из Русского добровольческого корпуса (РДК) провели рейд в граничащей с Украиной *курской области.

Об этом сообщило Главное управление разведки минобороны Украины со ссылкой на главу разведки Кирилла Буданова.

Отмечается, что в ходе боя на российской территории ликвидировали нескольких сотрудников ФСБ, пограничников и солдат ВС рф.

"Россияне написали, что в Курской области было сражение. Несколько сотрудников ФСБ, пограничников и их военных убиты. Было такое, просто это не столь масштабные действия", – заявил Буданов.

Эти события, по предположительной версии, произошли в начале этого месяца. Так, 6 сентября в РДК сообщили о проведении нового огневого рейда в приграничной полосе, участниками которого также стали смежные подразделения.

Российские добровольцы вступили в бой с использованием гранатометов и стрелкового оружия, после чего они отошли на украинские территории. Тогда сообщилось о гибели как минимум одного сотрудника ФСБ.

Согласно прогнозу Буданова, в ближайшее время РДК продолжит свое развитие и начнет действовать в еще больших масштабах.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!