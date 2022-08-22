Reebok возобновляет работу в рф под новым брендом

Российским клиентам компании начали приходить письма на электронную почту о возобновлении работы Reebok на территории рф* в магазинах турецкого холдинга.

Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возвращается в россию. Товары будут продавать не в оригинальных магазинах, а через другой бренд.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что продукцию Reebok будут продавать в торговых точках турецкого холдинга Flo. До этого компания получила право на реализацию бренда.

Российским клиентам Reebok начали приходить письма на электронную почту о возобновлении работы компании на территории рф. На данный момент точные сроки старта продажи не указываются.

«Спешим поделиться, что пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу, компания ООО «ФЛО Обувь ру» получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в россии», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор сообщал, что в результате введенных санкций жители россии уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Об этом сообщила эксперт по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.

Она объяснила, что большинство импортной продукции пока ограничено в россии, а цены по некоторым категориям выросли на 17-20%, а по некоторым на 70-80%. Например, импортные автомобили, стиральные машины стали очень дорогими и их очень трудно найти. Преимущественно россияне переходят на китайскую продукцию. Влияние испытывают все, заверила она.

Также Курсор писал о том, что Россия пытается использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Европейским союзом и партнерами после 24 февраля. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!