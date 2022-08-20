Минфин США: рф пытается использовать Турцию для уклонения от санкций

Юридические и физические лица рф с помощью Турции пытаются уклоняться от ограничений, введенных Штатами и еще 30 странами.

Россия пытается использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Европейским союзом и партнерами после 24 февраля. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне Адейемо провел переговоры побеседовал с заместителем министра финансов Турции Юнусом Элитасом, чтобы обсудить текущие усилия по реализации и обеспечению соблюдения широких многосторонних санкций, введенных против россии* за ее вторжение в Украину.

Отмечается, что представитель минфина США выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных США и 30 странами.

В то же время Адейемо подтвердил заинтересованность Соединенных Штатов в успехе турецкой экономики и «выразил приверженность министерства финансов партнерству с правительством Турции для защиты целостности ее банковского сектора».

Как сообщал Курсор, в конце июля Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев санкции против россии, введенные в связи с войной в Украине. В решении было подчеркнуто, что эти ограничения, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизирующие действия россии в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года «в свете неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины».

Также, как информировал Курсор, эксперт по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал сообщила, что в результате введенных санкций жители россии уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров, а в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!