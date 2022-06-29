Война в Украине: оккупированный Херсон готовится к референдуму о присоединении к рф — СМИ

Херсонская область начала готовиться к проведению референдума о вхождении в состав рф. Об этом заявили в установленной оккупантами «администрации» области.

Установленная москвой* военно-гражданская администрация в Херсонской области Украины заявила, что начала подготовку к референдуму о присоединении к россии*, сообщило в среду российское государственное информационное агентство ТАСС.

«Мы идем с вами вместе в оссийскую федерацию. Мы построим ту страну, о которой все долго, долго мечтали, но когда-то жили. Тот самый принцип Советского Союза», — сказали в установленной оккупантами «администрации» Херсонской области.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси заявили, что не угрожают Украине. По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, от Беларуси не исходит никаких угроз для Украины, но украинские власти предпринимают попытки поставить «некий заслон».

Стало известно, что в рф «анонсировали» применение химоружия в Одесской области. В минобороны рф заявили, что Украина якобы готовит провокацию, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против гражданских.

Вчера сообщалось, что в россии готовят удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.

Еще Курсор информировал, что эксперт заявил, что россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО. По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!