Репрессии в россии станут более массовыми и жестокими — эксперт

Эйдман упомянул ученого из Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, скончавшегося в московском СИЗО через три дня после ареста. Его арестовали прямо в больнице, где он боролся за жизнь.

В россии* уже давно собраны базы данных противников путинского режима. В скором времени на всех, кому не нравится текущее положение вещей в стране, начнется массовая охота. Все будет настолько серьезно, что сотрудники фсб будут искать людей даже если они будут находиться при смерти.

Об этом рассказал российский оппозиционер, социолог, двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

По его словам, в россии все идет к повторению событий 1937 года, когда в СССР были самые массовые и жестокие политические репрессии.

«Чекисты» бьют копытом в ожидании сигнала сверху о начале большой охоты, разминаясь на тех несчастных, кто уже попался им в лапы», — предупредил эксперт.

Ранее наш сайт сообщал, что цены на нефть могут вырасти до 380 долларов за баррель. Сообщается, что уменьшение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей приведет к сильному росту цен на нефть в Лондоне до 190 долларов за баррель.

Кроме того, Курсор писал, что владимир путин готовится отомстить Байдену за санкции.

Еще напомним, что путин готовит россию к мобилизации.