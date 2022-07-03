Директор роскосмоса угрожает ударить ядерными ракетами по Швеции и Финляндии

Это далеко не первые угрозы с уст российской политической и даже медийной верхушки. Все началось с самого путина, который открыто заявил о возможном ядерном ударе.

За несколько дней до саммита НАТО, на котором должны принять решение о вхождении Швеции и Финляндии в Альянс, глава роскосмоса дмитрий рогозин* заявил, что по этим странам нужно ударить ядерными ракетами.

По его словам, у россии также есть координаты стратегически важных объектов НАТО. Он опубликовал координаты штаб-квартиры НАТО, Белого дома, Пентагона и прочих важных учреждений.

Ранее сам путин угрожал ядерными ударами. Его слова подхватили пропагандисты и низшие российские чиновники.

Представители НАТО не отреагировали на угрозы со стороны рогозина.

Ранее наш сайт сообщал, что цены на нефть могут вырасти до 380 долларов за баррель. Сообщается, что уменьшение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей приведет к сильному росту цен на нефть в Лондоне до 190 долларов за баррель.

Кроме того, Курсор писал, что владимир путин готовится отомстить Байдену за санкции.

Еще напомним, что путин готовит россию к мобилизации.