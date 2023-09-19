Россия атаковала Львов на западе Украины — под завалами оказались люди

Под завалами во Львове нашли женщину и мужчину.

В западноукраинском городе Львов рано утром во вторник произошли взрывы. Местные власти заявили, что в результате российской воздушной атаки произошел крупный пожар на промышленном складе.

"Под завалами во Львове нашли женщину и мужчину. По предварительной информации, женщина не пострадала. Мужчина находится в тяжелом состоянии", - сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий в приложении Telegram.

Отметим также, что рф* нанесла ракетный удар по второму по величине городу Украины Харькову поздно вечером в понедельник. Удар пришелся на промышленный район, сообщил мэр Игорь Терехов . "Есть информация об ударе по промзоне в Холодногорском районе города", - сообщил Терехов в Telegram. Непосредственной информации о жертвах и ущербе не поступало.

С начала войны в феврале 2022 года рф осуществила бесчисленные нападения на территорию Украины вдали от линии фронта, стремясь разрушить инфраструктуру, критически важную для обороны, энергетики и сельского хозяйства Украины.

Курсор писал, что Илон Маск сделал новое скандальное заявление о войне в Украине: Такой мизер.

Кроме того, российская пропаганда вновь опозорилась, упомянув о взятии Киева и других украинских городов.

Напомним, что российский оккупант колоритно пожаловался товарищу на то, чем рф воюет против Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!