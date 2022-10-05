Рф захватила территории Украины, но не сможет удержать их в своем составе

На данный момент армия рф* не в состоянии ни атаковать, ни полноценно вести оборонительные действия на Донбассе и на юге Украины.

Сегодня, 5 октября, путин утвердил аннексию четырех областей Украины и призвал Киев к переговорам. Своими действиями глава кремля пытается «заморозить» войну и остановить успешное контрнаступление ВСУ.

Об этом сообщает Cyprus-daily.news.

Руководство рф всячески старается удержать позиции на захваченных украинских территориях и подготовиться к следующему наступлению, но все идет не так, как планировал путин. «Присоединение» украинских регионов в состав россии является дипломатическим тупиком. Таким образом, власть «потеряла лицо», ведь оснований для ведений диалога с Киевом больше не осталось.

Но россия не способна контролировать даже те территории, которые объявляет своими, ведь на их обеспечение нужны большие финансовые ресурсы, намного больше, чем за все 8 лет спонсирования дотационного Крыма.

Военное руководство пыталось отговорить путина от планов удержать правый берег Днепра в Херсонской области, но президент рф не стал слушать и запретил военным отступать с захваченных позиций. Ведь, если бы армия покинула территорию, он бы не смог назвать ее «своей».

Отметим, что на данный момент солдаты рф сталкиваются с многими трудностями. Сейчас они не могут ни атаковать, ни полноценно вести оборонительные действия на Донбассе и на юге Украины.

Чтобы восполнить дефицит резервов, путин объявил в стране «частичную» мобилизацию, и тех, кого уже призвали на службу, будут без обучения отправлять на линию фронта, потому что такое «пушечное мясо» необходимо путину ради спасения престижа своего режима.

При этом, кремль продолжает шантажировать Украину ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры, а также применением ядерного оружия. Но подобные шаги все равно не помогут президенту рф удержать оккупированные территории.

«Курсор» писал ранее, что россия присвоила Запорожскую АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!