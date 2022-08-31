России приходится менять приоритеты из-за действий ВСУ — аналитики

В конце августа украинские военные перешли в контрнаступление на юге Украины.

По словам аналитиков американского Института изучения войны, российские военные начали подготовку к более широкому наступлению ВСУ и им приходится корректировать переброску своих военных и техники.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

В Институте отметили, что россия* ведет подготовку к обороне Мелитополя, потому что этот город является важным логистическим маршрутом между ростовской областью и югом Украины.

Кроме этого, россияне усиливают свою группировку на Донецком направлении, направляя туда военных центрального военного округа. Военные этой части ранее были задействованы в боевых действиях в районе Лисичанска-Северска и в середине августа были вынуждены прервать так называемую «оперативную паузу»

«Передвижение подразделений россиян в район Донецка также говорит о том, что российские силы отдают предпочтение северскому наступлению в пользу сохранения темпа наступления в районе Донецка», — говорят аналитики.

В ISW ранее отмечали, что наступление россиян в районе Авдеевки и западной части Донецка фактически достигло кульминации. Также эксперты заявили, что передислокация российских военных свидетельствует о том, что россия поняла, что она не может проводить более одной наступательной операции на территории Украины одновременно.

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Ранее Курсор писал, что израильский аналитик рассказал, как рф будет пытаться остановить ВСУ на юге. Военный эксперт рассказал, какую тактику будут использовать россияне, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на юге Украины.

Кроме этого, эксперт рассказал, почему Черноморский флот рф фактически «вышел» из войны. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Черноморский флот рф практически «сдулся» и объяснил, почему он уже не имеет сильного влияния на военные действия.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!